Слияние Honda и Nissan: что будет с недорогими моделями японских компаний

Информация о будущем слиянии Honda и Nissan в одну корпорацию многих удивила. Но второму автопроизводителю сейчас фактически необходимо спасение. И такой сценарий – совсем не худший вариант на фоне, например, покупки китайцами. Это намекает на новое будущее недорогих моделей двух компаний.

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Как напоминает OBOZ.UA, Honda и Nissan уже сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. Фактически, закрепили сотрудничество с перспективой дальнейшего объединения в более крупную компанию.

Компания Mitsubishi (которая вместе с Nissan состоит в альянсе с Renault) тоже подключилась, но пока в наблюдательной роли. Тем не менее, на кону – образование крупнейшего автомобильного концерна после Toyota и VW Group.

Известно, что три японских производителя займутся разработкой новейших машин на общих платформах и агрегатах. То есть новые Honda CR-V, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, скорее всего, технически станут очень близкими машинами. Но наверняка будут отличаться дизайном и оформлением интерьеров.

То же касается компактных кроссоверов Nissan Qashqai, Honda ZR-V (HR-V) и Mitsubishi Eclipse Cross. А также Honda Civic, Nissan Sentra и Mitsubishi Lancer.

А на фоне современного интереса японских автопроизводителей к спортивным машинам среднего сегмента можно даже задуматься о возвращении Mitsubishi Lancer Evolution, производство которого остановилось в 2015 году.

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