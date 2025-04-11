Новый недорогой кроссовер Volkswagen показали до премьеры: каким он будет

Новый недорогой Volkswagen ID.2 X станет компактным электрическим кроссовером современной архитектуры. Автомобиль пока держат в секрете, однако в сети показали один из вариантов дизайна до премьеры.

Видео дня

В Motor1 показали свой взгляд на внешность грядущего доступного электрокара. Кроссовер VW ID.2 X присоединится к следующей электрической линейке производителя, для которой подготовили новые компоненты.

Самый дешевый электрический кроссовер Volkswagen технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.2, который готовят в качестве замены VW Polo. Это небольшой автомобиль с длиной около 4,2 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 220 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ожидается, что новый Volkswagen отправится в продажу в 2026 или 2027 году. Цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

Новый кроссовер выйдет на рынок как альтернатива VW T-Cross.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую цену самого скандального электрокара Tesla.