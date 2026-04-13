Новый недорогой кроссовер Volkswagen на базе Golf показали в деталях

Недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc дебютировал как новый автомобиль во втором поколении. Это важная модель, которую вновь построили на базе VW Golf, но сделали современнее.

После премьеры новый VW T-Roc 2026 года показали в деталях на официальных фото. Как напоминает OBOZ.UA, предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров. Очевидно, что кроссовер VW T-Roc 2026 модельного года станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Как видим, автомобиль стал современнее и эффектнее. Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС. В дальнейшем появится мощный кроссовер с мотором объемом 2 л с отдачей более 300 сил.

Объем багажника Volkswagen T-Roc составляет 465 л. Производитель решил сосредоточиться на практичности, поэтому модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

