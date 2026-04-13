Недорогой внедорожник Mitsubishi получил новый крутой вариант. Фото

Актуальное поколение недорогого внедорожника Mitsubishi L200, который на отдельных рынках известен как Mitsubishi Triton, выступает в своем сегменте с уверенными позициями. Но производитель усилил предложение с новым крутым вариантом.

Популярный пикап Mitsubishi показали в особом виде с различными модификациями. Детали стали известны Carscoops. Модель Mitsubishi Triton прошла модернизацию в рамках подготовки нового варианта.

Автомобиль с и без того выдающимися способностями подготовили к еще более суровому бездорожью. Новый Mitsubishi Triton Raider предложат покупателям с целым набором новых деталей и изменений.

Особая версия внедорожника Mitsubishi Triton Raider получила усиленные элементы вокруг кузова, защиту днища, новый декор, другие колесные диски и покрышки для бездорожья.

Также производитель предлагает новую подвеску с увеличенным дорожным просветом и другие амортизаторы. А стандартный 204-сильный дизельный двигатель оставили без модификаций.

