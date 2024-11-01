Новый недорогой кроссовер Toyota удивит покупателей. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota Urban SUV станет самым дешевым электромобилем компании. Модель сумеет удивить покупателей, ведь получит еще один вариант под другим брендом.

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Новинка будет привлекать молодых покупателей низкой ценой и ярким дизайном. Autocar стало известно, что новую Toyota уже готовят к серийному производству. Кроссовер будет очень похож на концепт Urban SUV и, как ожидается, сохранит основные дизайнерские элементы.

Машина очень близка к производству, которое стартует в 2025 году. Новая Toyota Urban SUV (название, скорее всего, будет другим) стилистически выполнена в духе других электрокаров и гибридов Toyota: "напряженные" грани на кузове и фары-бумеранги сразу привлекают внимание.

Длина кузова составляет 4300 мм, ширина – 1820 мм, а высота равна 1620 мм. Автомобиль компактный и, по всей видимости, станет электрической альтернативой Toyota Yaris Cross.

У модели появится еще один вариант с измененным дизайном – кроссовер Suzuki eVX. Запас хода бюджетных электрокаров ожидается в диапазоне 400-500 км.

OBOZ.UA ранее показывал большой и недорогой кроссовер Toyota, который готовят к премьере.