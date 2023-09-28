Новый недорогой электромобиль BMW показали официально. Фото

Новый кроссовер BMW iX2 2024 модельного года впервые показали официально в сети до премьеры. Эта модель окажется одной из самых недорогих среди электромобилей компании.

Показали новинку в Instagram BMW. В целом дизайн еще держится в секрете, но на тизере уже виден стремительный купеобразный силуэт модели и подсвеченная передняя часть. Возможно, эта светодиодная окантовка окажется прерогативой исключительно электрической модификации, ведь новый BMW X2 также дебютирует и с ДВС.

Ранее прототип ловили на улице в ходе дорожных испытаний. Тогда кузов был оклеен камуфляжной пленкой с пестрым рисунком. Деталей не было видно совершенно.

Видео дня

Электрический кроссовер BMW iX2 построили на базе BMW iX1. Однако от последнего новинка отличается более динамичным и обтекаемым силуэтом в стиле купе.

В движение баварский электрокар в базовом варианте eDrive20e будет приводить мотор мощностью 204 л.с. (247 Нм крутящего момента). Топовый xDrive30e предложит полный привод и мощность 313 л.с.

Увеличенный батарейный блок емкостью 64 кВтч позволит преодолевать 475 км на одной зарядке в первом случае и 425 км во втором с более мощной силовой установкой. Зарядиться от 10% до 80% будет можно за 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о лучших новых электрокарах 2023 года.