Новый недорогой кроссовер Toyota размером с RAV4 показали вживую

Новую Toyota C-HR+ 2026 года полностью рассекретили как недорогую модель электрического сегмента. Кроссовер размером с Toyota RAV4 показали вживую после официальной премьеры.

Кроссовер Toyota C-HR+ уже отправили в продажу на некоторых рынках. Новинка приятно удивила и характеристиками, и ценой. Автомобиль показали на канале Autogefühl.

Несмотря на название, новая модель не связана с C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль крупнее и ездит только на электричестве. Длина Toyota C-HR+ равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Это соответствует габаритам той же RAV4, но у C-HR EV 2026 более стильный динамичный силуэт.

Базовый кроссовер получил один электромотор мощностью 220 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер Toyota с двумя моторами выдает мощность 340 сил. Максимальный запас хода – около 600 км.

Европейская цена Toyota C-HR+ стартует с 36 500 евро. Американский прайс Toyota C-HR BEV (так модель назвали в США) – от 37 000 долларов (полный привод и 340 л.с. уже в стандарте).

