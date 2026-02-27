Новый недорогой кроссовер Kia рассекретили в лучшем исполнении

Семейный кроссовер Kia Telluride 2 поколения дебютировал как преемник популярной недорогой модели с высочайшими возможностями практичности. Теперь этот автомобиль рассекретили в лучшем исполнении для современного рынка.

Про новый Kia Telluride 2027 модельного года рассказывает Motor1. Многие покупатели считают, что лучший современный кроссовер должен быть оснащен гибридной силовой установкой. На такие SUV наблюдается повышенный спрос.

Гибрид Kia Telluride 2027 как раз добавили в линейку с ценой от 48 000 долларов. Такой автомобиль предлагает 329 сил, возглавляя линейку модели.

Базовая цена Kia Telluride 2 поколения – от 39 000 долларов. На рынок такой SUV отправился с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 274 л.с.

Модель Telluride получила определенные черты от младших кроссоверов Kia Sorento и Sportage, однако выглядит намного брутальнее. Геометричный дизайн смотрится очень свежо и современно. Модификации Kia Telluride SXP и XRT – особые стилистические пакеты оформления, которые отличаются цветовыми схемами и декором.

