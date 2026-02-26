Необычную экономичную модификацию Duster показали официально. Фото

Линейку моделей Dacia Duster 3 поколения расширили за счет необычной экономичной модификации. Бюджетный кроссовер показали на новых официальных фото после премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что кроссовер Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 как массовый автомобиль получил первую в мире гибридную силовую установку, которая работает вместе с заводским ГБО.

Фактически, это топовый вариант Dacia Duster 2026 года. Гибрид Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 построили на базе 1,2-литрового турбомотора. Суммарная отдача составляет 150 л.с. Полный привод осуществляется подключением задней оси, которую приводят в движение два электромотора. Благодаря заводской ГБО Duster теперь можно заправлять газом и в этой новой конфигурации. Цена гибрида Dacia Duster стартует с 26 554 евро.

Ранее медиа сообщали, что в следующем поколении знаменитый бюджетный кроссовер станет электромобилем. Скорее всего, такая машина появится к 2030 году. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать минимум до этого времени.

Платформа Dacia Duster EV достанется от новых Renault 4 и Renault 5, а также от модели Nissan Micra и нового кроссовера Nissan Juke, который тоже станет электромобилем. Эта архитектура в том числе поддерживает полный привод.

