Новый недорогой кроссовер Citroen составит конкуренцию Toyota RAV4: первые детали

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross следующего поколения, который составит конкуренцию Toyota RAV4 и Kia Sportage, уже находится в разработке. Появились первые детали о машине.

Никаких намеков на дизайн производитель пока не демонстрировал. Однако известно, что во внешности машины появятся ретро-отсылки. Также автомобиль станет крупнее. В Carscoops показали свой вариант дизайна модели.

Ожидается, что новый Citroen C5 Aircross представят в 2024 году. Автомобиль получит практичный интерьер и технологичное оснащение.

Видео дня

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 модельного года станет ближайшим родственником нового Peugeot 3008, который представили совсем недавно. Значит, в линейке появятся гибриды и полностью электрические силовые установки.

Новый электромобиль Peugeot E-3008 2024 модельного года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 525 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 700 км). Те же характеристики можно ожидать и от Citroen.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об электрическом кроссовере Nissan, который заметили в Украине.