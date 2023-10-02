Недорогой электрический кроссовер Nissan уже в Украине. Фото

Недорогой электрический кроссовер Nissan Ariya уже попался в Украине. На первых фото показали машину на дороге. Автомобиль смотрится очень эффектно и футуристично.

Во многом электрическая модель напоминает новый кроссовер Nissan Qashqai. Их уже много на украинских дорогах. При этом именно Ariya поделилась с ним своей стилистикой, хотя, как видим, появилась в Украине намного позже. Фото публикует t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В базовом варианте силовая установка предлагает 218 л.с. Запас хода Nissan Ariya – от 340 до 500 км. Во всем мире автомобиль поступил в продажу еще в 2021 году. И компания уже готовит обновленный, более мощный вариант Ariya.

Видео дня

Технически новый электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo сохранит платформу стандартной модели, но получит доработанный кузов и, возможно, более современный технологичный интерьер. Появятся доработки в дизайне – дополнительные воздухозаборники, новый задний бампер и сразу два спойлера.

В качестве основы используют электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении на 394 л.с. Однако модификация Nismo станет еще мощнее, что позволит разгоняться до 100 км/ч быстрее 5 с. Дебют нового Nissan Ariya Nismo запланирован на 2024 год.

OBOZREVATEL ранее показывал обновленный недорогой кроссовер Mazda.