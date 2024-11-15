Новый недорогой кроссовер Acura показали на фото в деталях

Новая Acura ADX 2025 модельного года стала самым доступным кроссовером бренда. Автомобиль полностью рассекретили официально и показали в деталях на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, в основе Acura ADX использована известная модель Honda Civic материнской компании. Ближайшие родственники – кроссоверы HR-V и CR-V, однако новинка немного крупнее.

Дизайн выполнили в современном стиле Acura с геометричными резкими фарами и "бриллиантовой" решеткой спереди. В стандарте предусмотрены 18-дюймовые колесные диски, но можно выбрать и вариант на 19 дюймов.

Длина кузова – примерно 4,7 м. Интерьер рассчитан на пятерых. В движение новый кроссовер Acura ADX приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью около 200 л.с. В дальнейшем гамма наверняка будет расширена. Вероятно, появятся гибридные исполнения, а электрическую модификацию ждать не стоит.

Оснащение Acura ADX 2025 включает панорамный люк, вентилируемые передние кресла с электроприводом, премиальную звуковую систему Bang & Olufsen с 15 динамиками, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, цифровой щиток приборов.

Уже в стандартном исполнении предусмотрен полный привод. Цена Acura ADX 2025 модельного года – чуть более 30 000 долларов. Среди соперников можно привести BMW X1 и Audi Q3 в базовых модификациях.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер на базе VW, которому присвоили конкретную оценку за безопасность.