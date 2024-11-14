Топовый кроссовер на базе недорогого электрокара VW проверили на прочность

Новый кроссовер Cupra Tavascan 2024 на базе недорогого электрокара VW ID.4 позиционируется как топовая модель в рамках архитектуры. Этот кроссовер проверили на прочность в ходе серии краш-тестов.

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В Euro NCAP подробно проверили прочность конструкции электрокара Cupra Tavascan, как это делают со всеми популярными новинками. Автомобиль справился хорошо и получил рейтинг 5 звезд.

Защиту взрослых пассажиров оценили на 89%, детей – 80%. Рейтинг защиты пешеходов и велосипедистов составил 80%, а работу ассистентов оценили на 79%.

Новый Cupra Tavascan 2024 выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. В линейке – модификации мощностью 286 и 340 л.с., а запас хода от батареи емкостью 77 кВтч составит около 500 км.

Компания готовит к премьере модель меньшего размера – Cupra Raval. По традиции, новинка разделит технические решения с другими электрическими моделями концерна.

Как рассказывал OBOZ.UA ранее, Acura представила новый автомобиль – это самый дешевый кроссовер компании.