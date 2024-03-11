Новый недорогой электромобиль Xiaomi приблизился к покупателям. Фото

Долгожданный электрокар Xiaomi SU7 – первый автомобиль китайской технологической компании. Модель ранее была известна как Xiaomi MS11 Modena. Электромобиль стал ближе к рыночному дебюту и к покупателям.

На новых фото в сети недорогой автомобиль показали на автовозах. По информации ITHome, машины начали доставлять дилерам, которые готовят к открытию свои центры в Китае.

Доступный автомобиль уже готов к серийному производству, ранее на свежих изображениях показали модель в новых цветах кузова. Электрокар Xiaomi SU7 отправили в предварительное производство по 50 экземпляров в неделю для тестовых партий. Стандартная процедура перед полноценным запуском конвейера и доводки производственных образцов.

Планируются начать полноценную сборку на мощностях концерна BAIC с выходом на тираж 150 000 машин ежегодно. Цена Xiaomi SU7 в базовой версии – около 30 000 долларов.

Самый дешевый вариант автомобиля получит батарею BYD с запасом хода около 600 км. Топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем.

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