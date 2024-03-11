Бюджетный соперник Renault Duster от Hyundai представлен официально. Фото

Бюджетный кроссовер Hyundai Creta получил спортивную модификацию N Line с довольно мощным двигателем. Автомобиль составит конкуренцию Renault Duster и предложит богатое оснащение.

Среди основных преимуществ модели Hyundai Creta N Line 2024 – низкая цена, современное оснащение и яркий дизайн. Детали сообщили на сайте автопроизводителя.

Фото Hyundai Creta N Line уже попали в сеть ранее и до официальной премьеры. Но теперь дешевый кроссовер показали в стильной спортивной модификации со всеми деталями. Уже стартовали предзаказы на модель.

Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Появились бамперы с крупными воздухозаборниками, яркие цветовые акценты в декоре и особые 18-дюймовые колесные диски.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Цена Hyundai Creta 2024 N Line с двигателем на 160 л.с. – от 20 300 долларов.

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