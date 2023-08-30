В Украине заметили недорогой, но редкий особый Volkswagen. Фото

Недорогой Volkswagen Polo – известный бюджетный автомобиль в Украине. Однако на фото попался, пожалуй, самый редкий вариант этой модели. Особую машину показали в сети.

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Фото опубликованы в аккаунте t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Редкий VW Polo R WRC Street является омологационным вариантом гоночного болида знаменитого ралли World Rally Championship.

Фактически, такой спортивный хэтчбек пришлось выпустить в продажу, чтобы немецкая компания получила допуск к участию в соревнованиях. Стандартное требование в гонках.

Конечно, этот Volkswagen Polo R WRC Street 2013 года выпуска – не 100-процентная копия раллийной машины и все же является адаптированным к повседневной эксплуатации транспортным средством. Но и от стандартного хэтчбека Polo этот отличается.

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с. (350 Нм крутящего момента). В паре с 6-ступенчатой механической КПП мотор позволяет набирать 100 км/ч за 6,4 с и разгоняться до максимальных 243 км/ч.

Внешне спортивную модель от стандартной можно отличить по расширенному кузову, новым бамперам с крупными воздухозаборниками, особым дискам. Конкретно этот экземпляр имеет порядковый номер 849 из ограниченного тиража в 2500 штук.

Сегодня эти автомобили недорогие, несмотря на редкость и мощность. В продаже б/у VW Polo R WRC Street есть по 15 000 долларов.

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