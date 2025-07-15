Новый Lanos 2025 года в Украине: сколько просят за такую машину

Новых Daewoo Lanos 2025 года в Украине, как и нигде в мире, не существует. Во всяком случае производство давно остановилось. Однако в продаже еще можно найти фактически новые экземпляры. Известно, сколько просят за такую машину.

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Один из подобных автомобилей появился в продаже на AutoRia. Назвать этот Daewoo Lanos б/у можно лишь условно – пробег составляет 13 тыс. км, а в интерьере на креслах сохранилась заводская упаковка.

Спецификация Daewoo Lanos 2006 года выпуска соответствует новому автомобилю. Состояние – тоже. Продавец заявляет, что нигде нет ржавчины, у машины хорошее состояние, непродолжительная эксплуатация была аккуратной.

Цена Daewoo Lanos в Украине – $5100 (около 213 тыс. грн на момент публикации). Интересно, что, несмотря на состояние автомобиля, стоимость указана в рамках рыночного ценового диапазона.

Для понимания, за такую цену в Украине предлагают экземпляры с заявленным пробегом около 100 тыс. км.

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