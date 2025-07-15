Самый доступный электроседан Mercedes стал намного практичнее. Фото

Новый Mercedes CLA 3 поколения дебютировал официально как самый доступный электроседан бренда. Эта модель теперь стала намного практичнее и получила модификацию универсал с большим багажником.

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Как стало известно Motor1, практичный универсал Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного года присоединился к линейке. О появлении такого автомобиля было известно заранее, но теперь вообще не осталось секретов.

Элегантный дизайн достался от седана (который вырос до 4,7 м в длину), но заднюю часть кузова изменили, чтобы предложить более практичный багажный отсек. Его объем составляет 455 л (и 1290 л, если сложить задние кресла).

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения позже предложит более широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсировки на 140, 170 и 190 сил.

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