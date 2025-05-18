Новый кроссовер Toyota удивил низкой ценой: фото и подробности

Новый кроссовер Toyota bZ5 2026 модельного года станет альтернативой Toyota RAV4. Но удивительно низкой ценой этот электрический автомобиль соответствует бюджетному сегменту. Машину готовят к выходу на рынок.

Видео дня

О новинке сообщает CarNewsChina. Электрический кроссовер Toyota bZ5 особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото ранее полностью рассекретили дизайн (тогда еще под именем Toyota bZ3C). Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Интересная деталь – динамичный силуэт модели. Благодаря такому решению у кроссовера получился спортивный эффектный стиль. По сравнению с концептом внешность машины почти не изменилась.

По размерам автомобиль напоминает Toyota bZ4X и RAV4. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 272 л.с. Запас хода Toyota bZ5 – около 500 км. Цена Toyota bZ5 2026 модельного года – от 18 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый внедорожник Toyota.