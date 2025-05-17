Бюджетный внедорожник Toyota по цене RAV4 показали в сети. Фото

Новый бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года является долгожданным автомобилем. Стильная модель по цене кроссовера RAV4 уже почти готова к премьере. Очередной вариант дизайна показали на фото в сети.

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Новый Toyota Land Cruiser FJ 2026 показывает Sina Finance. Китайцы позиционируют фото как утечку реального дизайна автомобиля. Но на самом деле это лишь спекуляция с предположениями о дизайне. А изображения оформили как настоящую брошюру.

Ожидается, что это самая доступная модель линейки Land Cruiser. Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Toyota Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Маленький Toyota Land Cruiser официально рассекретят до конца 2025 года. Хотя ранее премьеру готовили на 2024 год.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

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