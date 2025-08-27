Новый кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали в эффектном виде

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross 2025 года недавно рассекретили официально. Эта модель дешевле RAV4 и немного компактнее. Теперь машину показали в более эффектном виде.

Видео дня

Модель Toyota Corolla Cross с новым дизайном показали в сети на канале LUXYCAR. Можно сказать, что бюджетник действительно сделали современнее. Авторы продемонстрировали свой взгляд на будущее доступной модели Toyota.

Новую Toyota Corolla Cross не так давно рассекретили официально после очередного небольшого обновления. В первую очередь машина отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

