Новый кроссовер Skoda вдвое дешевле Duster показали на фото

Новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 модельного года станет самым доступным кроссовером чешской компании. Стало известно, что автомобиль окажется вдвое дешевле Duster. Модель готовят к премьере, ее показали на фото.

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Детали о машине сообщает сайт производителя. Название модели обнародовали не так давно. Новый кроссовер Skoda получил имя в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q.

Длина новинки – 3996 мм, то есть кроссовер компактный. Ориентировочная цена Skoda Kylaq – менее 13 000 долларов за базовый вариант.

Перспективную модель ранее показывали на другом официальном фото. Отдаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года.

Новый бюджетник Skoda будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера будет передним, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л и мощностью 115 л.с.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZ.UA, Hyundai рассекретила свой бюджетный кроссовер похожего размера.