Новый кроссовер Skoda бросили в жесткое испытание: как справился бюджетник

Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq 2024 обладает несколькими достоинствами. Эксперты в ходе важного теста на дороге бросили обновленный недавно автомобиль в жесткое испытание. И выяснили, что управляемость на высоких скоростях относится к сильным качествам модели.

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Авторы канала km77.com в YouTube проверили компактный кроссовер Skoda Kamiq в паре важных тестов на управляемость. Результаты оказались очень хорошими.

Испытание – так называемый лосиный тест. Этот заезд показывает управляемость машины в экстремальных ситуациях, когда необходимо объехать внезапное препятствие, не зацепить его и вернуться на изначальную траекторию.

Специалисты требуют от автомобилей проходить этот тест на скорости не ниже 77 км/ч, что является действительно трудной задачей для многих машин. Новый Skoda Kamiq справился на максимальной скорости 79 км/ч.

Компактный Skoda Kamiq справился лучше, чем Porsche Cayenne и BMW X5.

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