Как подорожали популярные недорогие кроссоверы в Украине за несколько лет

За несколько лет популярные кроссоверы в Украине сильно подорожали. Недорогих моделей это тоже касается. Мы выяснили, как изменились цены на новые автомобили и сравнили их со старыми прайсами.

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Разумеется, курс гривны обрушился, и это не могло не отразиться на ценах. Покупатели ощутили это во всех группах товаров. OBOZ.UA выяснил, что произошло с ценами на автомобили в Украине. Современные цифры сравниваем с 2021 годом – тогда еще казалось, что впереди ждут только спокойные времена.

Citroen C5 Aircross

За эту модель в 2021 году просили минимум 756 000 грн. C5 Aircross отличается улучшенным оснащением и комфортом, поэтому немного дороже соперников. А новая цена – от 1 319 000 грн.

Ford Kuga

Кроссовер Ford Kuga пользовался умеренной популярностью, но с ценой от 856 000 грн никогда не был самым доступным предложением в классе. Инфляция увеличила цену модели до минимальных 1 144 000 грн.

Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson украинские автомобилисты очень любят. Раньше популярности модели помогала приятная цена от 705 000 грн. На рынок уже вышел рестайлинговый вариант. Разумеется, как и все в Украине, модель подорожала – до 1 166 000 грн. Вариант до обновления предлагают за 1 145 000 грн.

Mazda CX-5

Цена Mazda CX-5 в Украине сегодня начинается с 1 304 000 грн без учета акций и скидок. Раньше за один из самых популярных кроссоверов сегмента просили 786 000 грн.

Mitsubishi Outlander

Японский кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения в Украину уже прибыл с ценой от 1 600 000 грн. Но на нашем рынке все еще предлагают предшественника – от 1 067 000 грн. Раньше эта модель стоила 599 000 грн.

Kia Sportage

Одна из наиболее популярных моделей в Украине в своем сегменте. Покупателей привлекает практичный и просторный салон, богатое оснащение. Но главное – цена, которая несколько лет назад была очень привлекательной – от 550 000 грн. Инфляция превратила эту сумму примерно в 1 050 000 грн.

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