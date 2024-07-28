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Как подорожали популярные недорогие кроссоверы в Украине за несколько лет

Стас Сидилев
Авто Oboz
2 минуты
96
Hyundai Tucson

За несколько лет популярные кроссоверы в Украине сильно подорожали. Недорогих моделей это тоже касается. Мы выяснили, как изменились цены на новые автомобили и сравнили их со старыми прайсами.

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Разумеется, курс гривны обрушился, и это не могло не отразиться на ценах. Покупатели ощутили это во всех группах товаров. OBOZ.UA выяснил, что произошло с ценами на автомобили в Украине. Современные цифры сравниваем с 2021 годом – тогда еще казалось, что впереди ждут только спокойные времена.

Citroen C5 Aircross

За эту модель в 2021 году просили минимум 756 000 грн. C5 Aircross отличается улучшенным оснащением и комфортом, поэтому немного дороже соперников. А новая цена – от 1 319 000 грн.

Citroen C5 Aircross

Ford Kuga

Кроссовер Ford Kuga пользовался умеренной популярностью, но с ценой от 856 000 грн никогда не был самым доступным предложением в классе. Инфляция увеличила цену модели до минимальных 1 144 000 грн.

Ford Kuga

Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson украинские автомобилисты очень любят. Раньше популярности модели помогала приятная цена от 705 000 грн. На рынок уже вышел рестайлинговый вариант. Разумеется, как и все в Украине, модель подорожала – до 1 166 000 грн. Вариант до обновления предлагают за 1 145 000 грн.

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Цена Mazda CX-5 в Украине сегодня начинается с 1 304 000 грн без учета акций и скидок. Раньше за один из самых популярных кроссоверов сегмента просили 786 000 грн.

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander

Японский кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения в Украину уже прибыл с ценой от 1 600 000 грн. Но на нашем рынке все еще предлагают предшественника – от 1 067 000 грн. Раньше эта модель стоила 599 000 грн.

Mitsubishi Outlander

Kia Sportage

Одна из наиболее популярных моделей в Украине в своем сегменте. Покупателей привлекает практичный и просторный салон, богатое оснащение. Но главное – цена, которая несколько лет назад была очень привлекательной – от 550 000 грн. Инфляция превратила эту сумму примерно в 1 050 000 грн.

Kia Sportage

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