Новый кроссовер Renault круче Duster показали в сети. Фото

Долгожданный кроссовер Dacia Duster 2024 модельного года от Renault уже представили официально. Бюджетный автомобиль предложит практичность и внедорожный потенциал по привлекательной цене. Теперь в сети показали еще одну машину – и она даже круче.

Детали показали на канале TALK WHEELS. Автомобиль назвали Dacia Zen. По видимому, это попытка пофантазировать на тему более дорогого кроссовера с хорошим оснащением на базе Dacia Duster. Дизайн выполнили в смелом стиле, но с соблюдением ключевых элементов.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Однако компании не против занять дополнительное место в сегменте бюджетных кроссоверов.

Dacia Duster 3 поколения выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. На предшественника модель совсем не похожа.

Оснащение Dacia Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро.

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