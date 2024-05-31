Новый кроссовер Volkswagen дешевле Tiguan показали на живых фото

Недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc является одной из наиболее популярных моделей в своем сегменте как на украинском рынке, так и в Европе. Кроссовер 2 поколения показали на новых фото.

Об этом сообщает Carscoops. Новый VW T-Roc 2 поколения, как ожидается, станет последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя в последнее время наблюдается серьезное замедление в сегменте электромобилей. Поэтому запрет на ДВС через несколько лет могут и вовсе отложить на неопределенный срок.

В любом случае, новый Volkswagen T-Roc уже почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Конечно, детали от нас скрывают. На кузове спереди и сзади есть фальшивые наклейки. Однако сбоку никакой маскировки нет.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, со своими выштамповками, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 может состояться в конце 2024 или начале 2025 года.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый практичный кроссовер Volkswagen.