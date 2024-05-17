Новый кроссовер Renault дешевле конкурентов рассекретили в деталях

Новый кроссовер Renault Rafale получил более мощную модификацию. Новый вариант E-Tech 4x4 300 hp возглавил линейку модели. Автомобиль окажется дешевле соперников от Audi, BMW и Mercedes. Машину рассекретили с основными подробностями.

Новый Renault Rafale E-Tech 4x4 300 hp 2024 года получил очень длинное название, которое отражает техническую суть машины. Это гибридный кроссовер формата PHEV, который можно подзаряжать от внешней сети. Детали раскрыли на официальном сайте французской компании.

Ранее французская компания уже показывала стандартный автомобиль официально, поэтому дизайн не является секретом. Но на кузове появился второй лючок – как раз для зарядного порта.

Этот гибридный Rafale окажется топовым предложением в линейке модели. Силовая установка предлагает 300 л.с. Это суммарная отдача 1,2-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов.

В исключительно электрическом режиме запас хода составляет 100 км. А разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с. Общий запас хода с батареей и полным баком равен 1000 км.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Skoda.