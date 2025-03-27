Новый кроссовер Mercedes, который станет дешевле, показали на фото

Новый кроссовер Mercedes GLC EV придет на смену электрокару Mercedes EQC и, как обещали ранее, станет дешевле своего предшественника. Автомобиль показали на новых фото перед премьерой.

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Модель Mercedes-Benz EQC не очень понравилась покупателям, поэтому новый электрический кроссовер из Германии выполнит соответствующую работу над ошибками. Автомобиль готовят к премьере в 2026 году, новые фото показывает Carscoops.

Автомобиль построили на новой платформе MB.EA, которая позволяет работу с самыми современными технологиями. По этой причине, несмотря на имя GLC, электромобиль не будет иметь ничего общего с бензиновым кроссовером. Хотя будет позиционироваться как альтернатива одноименной модели.

На фото – закамуфлированный прототип. Детали дизайна держат в секрете, но мы уже видим важные изменения. Спереди видны крупные округлые фары и обтекаемый нос. Силуэт стал более приземистым.

В целом кажется, что новый кроссовер Mercedes-Benz GLC EV станет компактнее в сравнении с предшественником. Однако за счет использования новой платформы ожидается более просторный салон.

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