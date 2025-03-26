Долгожданный Nissan Leaf 3 поколения с низкой ценой показали на фото

Долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения наконец-то показали официально на фото. Для новой модели ожидается низкая цена и современные технологии, а о дизайне мы уже можем сделать выводы.

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О новом Nissan Leaf 2026 модельного года конкретные детали все еще скрывают. В сети показали новый автомобиль на фото. Об этом сообщает Motor1.

Машина получила совершенно другой кузов и оказалась не похожа на предшественника. Новый Leaf превратился в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследовал многие элементы. Вдохновением для модели также стал кроссовер Ariya, который поделился своей платформой.

Долгожданная машина теперь привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании работали над новыми батареями. Они обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода около 400 км.

Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 поколения – около 30 000 долларов. Полноценная премьера со всеми подробностями ожидается позже.

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