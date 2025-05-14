Новый кроссовер Kia для большой семьи будет недорогим. Фото

Большой кроссовер Kia Telluride 2-го поколения опять будет недорогой практичной моделью для семьи. Новый SUV готовят к премьере. Автомобиль показали в сети с вариантом современного дизайна.

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В сравнении с предшественником новый Kia Telluride 2025 модельного года изменится до неузнаваемости. Свой взгляд на возможную внешность модели Kia Telluride 2026 года показали в Motor1.

Судя по всему, кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Возможно, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2-го поколения – чуть более 30 000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Jeep.