В сети назвали главный недостаток доступной модели Jeep на базе Peugeot

Новый доступный кроссовер Jeep Compass 3 поколения наконец-то полностью рассекретили. У долгожданного автомобиля на базе новых моделей Peugeot, Citroen и Opel есть один серьезный недостаток. Об этом рассказали в сети.

Видео дня

Автомобиль ожидается в продаже до конца 2025 года. При этом, по информации Motor1, у покупателей будет необычный ассортимент для выбора. Дело в том, что традиционный для моделей Jeep полный привод теперь будет только у одной модификации кроссовера.

Кроссовер Jeep Compass стал совсем другим автомобилем. Теперь это машина с геометрическим дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту модель будут преимущественно в городских условиях.

Модель следующей генерации разработали на платформе моделей разных брендов, которые входят в состав концерна Stellantis. Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации предложат 213 л. с. (запас хода 500 км) и 375 л. с. (650 км). Именно в топовом электрическом исполнении можно получить полный привод.

Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили. При этом итальянское производство стартует без проблем.

OBOZ.UA уже рассказывал о новом кроссовере Toyota.