Новый кроссовер Hyundai по цене Duster рассекретили официально

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Elexio 2026 модельного года уже рассекретили официально. Автомобиль с эффектным дизайном сравним по цене с Renault Duster, а по размерам соответствует Hyundai Tucson.

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О новинке, которая также известна как Hyundai EO 2026, рассказывает CarNewsChina. Внешность автомобиля выполнили в необычном и очень современном стиле. При этом на другие электромобили Hyundai новинка совсем не похожа.

Равно как и на другие кроссоверы бренда. Внимание привлекают сложные линии, стильные передние фары и необычные фонари сзади.

Электрический кроссовер Hyundai EO получил две силовые установки в диапазоне 200-300 л.с. и крупные батарейные блоки с запасом хода до 700 км.

Ориентировочная цена Hyundai Elexio 2026 модельного года – от 20 000 долларов. Учитывая условия на китайском рынке, который является приоритетным для этого электрокара, производителю придется бороться за покупателей.

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