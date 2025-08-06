Это новый недорогой кроссовер Volkswagen: автомобиль показали до премьеры

Volkswagen T-Roc 2 поколения – новый недорогой кроссовер, который опять станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей. Модель на базе VW Golf 8 показали до премьеры.

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На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Машину показывает CocheSpias. Новый VW T-Roc может стать последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя после серьезного замедления в сегменте электромобилей производитель может пересмотреть свои планы и продлить жизнь ДВС в линейке.

В любом случае, новый Volkswagen T-Roc 2026 модельного года уже готов. А над его дизайном уже завершили работу. Как видим, автомобиль стал современнее и эффектнее.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится до конца августа 2025 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые автомобили, которые ожидаются в 2026 году.