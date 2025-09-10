Новый Hyundai Tucson 2026 показали в сети: каким будет соперник RAV4

Популярный недорогой кроссовер Hyundai Tucson готовится к смене поколений. Это настоящий бестселлер и опасный соперник Toyota RAV4. В сети показали вариант дизайна новой модели 2026 года.

Детали показали на канале LUXYCAR. Это попытка пофантазировать на тему нового кроссовера Hyundai Tucson 5 поколения. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Недавно новый Hyundai Tucson 2026 модельного года выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

Но очевидно, что модель Hyundai Tucson станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн. В компании всегда смело экспериментируют с оформлением своих автомобилей.

Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

