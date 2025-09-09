Видео дня
Рынок растет: какие дешевые автомобили в Украине самые популярные
Рынок б/у автомобилей в Украине растет почти все время. Такие машины являются самыми дешевыми на рынке, поэтому пользуются стабильно высоким спросом и многократно превышают новые авто.
Согласно данным организации Укравтопром, возглавил августовский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет 1002 эти немецкие машины за месяц.
Самые популярные б/у авто в Украине (август 2025 года):
- Volkswagen Golf – 1002 шт.;
- Tesla Model Y – 827 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 703 шт.;
- Renault Megane – 687 шт.;
- Tesla Model 3 – 651 шт.;
- Skoda Octavia – 650 шт.;
- Audi Q5 – 640 шт.;
- Nissan Rogue – 633 шт.;
- Nissan Leaf – 562 шт.;
- Volkswagen Passat – 456 шт.
Всего за август 2025 года украинские автомобилисты зарегистрировали 22,7 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество на 1% превысило регистрации б/у машин в июле.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к выходу на рынок готовят новую бюджетную модель Renault.