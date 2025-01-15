Новый бюджетный кроссовер Hyundai порадовал ценой. Фото

Бюджетный кроссовер Hyundai Inster Cross 2025 модельного года по размерам получился даже меньше Duster. Автомобиль уже отправился в продажу и удивил своей ценой.

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Как напоминает OBOZ.UA, ранее на домашний корейский рынок вышел стандартный вариант Hyundai Inster за 22 000 евро. Теперь у покупателей появился выбор кроме этого исполнения. В линейку модели ввели модификацию Hyundai Inster Cross.

Об этой машине было известно заранее. Недавно на дорогах заметили тестовый прототип. Ожидалось, что кроссовер получит название Hyundai Inster XRT в стиле других моделей компании в новой особой линейке.

У кроссовера Hyundai Inster Cross 2025 измененные бамперы, новые колеса и набор специальных аксессуаров. Хотя в остальном новинка базируется на стандартном варианте.

Бюджетная модель Hyundai Inster почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль. Мощность электромотора составляет 115 л.с. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster Cross – 35 000 евро. Очевидно, что в Европе машина стала дороже. Вдобавок Cross – топовое исполнение модели.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый бюджетник Renault.