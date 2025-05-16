Новый дизайн Toyota RAV4 показали в сети: каким будет кроссовер

Новый кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готовят к премьере. Это популярный недорогой автомобиль, который получит современный дизайн и снова наверняка станет бестселлером. О машине уже кое-что известно.

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Машину показывает TALKWHEELS. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали в попытке пофантазировать на тему следующего поколения знаменитой модели. Хотя уже известно, что в действительности японский кроссовер будет другим.

Известно, что для модели разработали панорамную крышу. Скорее всего, ее будут предлагать в качестве опции. В салоне Toyota RAV4 2026 появится несколько экранов. Премьера кроссовера ожидается 21 мая. То есть ждать осталось недолго.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, новый внедорожник Kia скоро получит новые варианты, которые сделают недорогую модель еще круче.