Новый дешевый седан Volkswagen удивил габаритами и возможностями. Фото

Новый седан Volkswagen ID.Era 5S 2026 года для специальной линейки дешевых моделей получился довольно крупным автомобилем. Вдобавок машина удивила своими техническими возможностями.

Автомобиль со стильной внешностью по размерам соответствует моделям более высоких сегментов. Подробности стали известны Carscoops. Благодаря официальным фото VW ID.Era 5S мы можем ознакомиться с дизайном модели.

Фактически это альтернатива VW Jetta для более современного сегмента. Длина составляет 4836 мм при колесной базе в 2766 мм. Машина действительно большая и своими габаритами соответствует Volkswagen Passat.

Моторная гамма модели Volkswagen ID.Era 5S пока представлена плагин-гибридной силовой установкой с общим запасом хода около 2000 км. Заявленный расход топлива – менее 3л/100 км.

В первую очередь автомобиль ориентирован на китайский рынок. Благодаря этому цена Volkswagen ID.Era 5S окажется привлекательной – ориентировочно от 25 000 долларов за базовый вариант.

