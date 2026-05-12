Бюджетный кроссовер Renault стал практичнее в упрощенной модификации

Renault 4 JP4x4

Новый бюджетный кроссовер Renault 4 E-Tech официально рассекретили как доступную машину в нескольких модификациях. Производитель показал электрокар с упрощенной конструкцией в практичном исполнении.

Подробности стали известны Autocar. Вдохновением для особого автомобиля послужил Renault R4 JP4 80х годов. Фактически, это пляжный багги с возможностями практичного пикапа. Новый Renault 4 JP4x4 демонстрирует множество изменений в сравнении со стандартной машиной.

Конструкцию машины упростили – заменили двери небольшими панелями и убрали почти все стекла. Вдобавок обновили отделку салона Renault 4 JP4x4.

Электромобиль Renault 4 JP4x4 получил технические элементы внедорожника Renault 4 Savane 4x4. Здесь тоже есть увеличенный на 15 мм дорожный просвет и специальные покрышки.

Силовая установка Renault 4 JP4x4 представлена двумя электромоторами, которые обеспечивают автоматически подключаемый полный привод. Мощность превышает 200 л.с.

