Новый бюджетный внедорожник Toyota показали с крутым дизайном. Фото

Бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ размером с кроссовер RAV4 должен стать популярной новинкой. Премьера еще не состоялась, но возможный крутой дизайн модели уже показали в сети.

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Новая Toyota Land Cruiser 250, которая также известна как Toyota Prado, показала смелый ретро-стиль для внедорожников компании. С похожей внешностью готовят еще одну модель – Toyota Land Cruiser FJ показывает AutoproMax.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Ожидается, что японская компания представит автомобиль уже в 2025 году.

Машина станет преемником модели Toyota FJ Cruiser, которую сняли с производства около 10 лет назад. Инсайдеры сообщали, что новый автомобиль получит 2,7-литровый двигатель мощностью 163 л.с.. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – около 23 000 долларов, но это пока предварительная цифра.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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