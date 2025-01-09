Новый кроссовер Dacia крупнее Duster оказался очень дешевым. Фото

Цена кроссовера Dacia Bigster 2025 модельного года получилась по-настоящему низкой. Бюджетный автомобиль крупнее Renault Duster оказался даже дешевле, чем ожидалось ранее.

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Модель Dacia Bigster уже показали официально в подробностях. Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. По информации HotNews, новый Dacia Bigster стоит от 23 000 евро за базовый вариант.

Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster 1 поколения построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал недавно. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый стильный кроссовер Skoda.