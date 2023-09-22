Новый Hyundai Tucson 2024 года уже показали на фото: как выглядит недорогой кроссовер

Популярный недорогой кроссовер Hyundai Tucson отлично себя чувствует на рынке. В компании решили взбодрить интерес к модели и подготовили новый рестайлинговый вариант для 2024 модельного года, который уже показали на фото в сети.

О машине рассказывает Motor1. Как всегда, до премьеры авто тестируют на дорогах в камуфляжной пленке. Hyundai каждый раз удается качественно скрывать дизайн новинок.

Тем не менее, мы многое уже заметили и можем сделать конкретные выводы. Интересным образом интегрированные в границы фальшрадиаторной решетки дневные ходовые огни останутся, но их форму переработают.

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Изменятся и передние фары вместе с бампером. Похоже, корма Hyundai Tucson 2024 модельного года изменится полностью. Заднюю часть кузова затянули в темный кожух, деталей не видно.

Линейка двигателей Hyundai Tucson после модернизации останется такой же широкой. Машину предлагают с ДВС, в классическом гибридном исполнении и как плагин-гибрид, который можно подзаряжать от внешней сети.

Старт продаж обновленного кроссовера ожидается в следующем году.

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