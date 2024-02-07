Новый бюджетный кроссовер Hyundai вызвал ажиотаж у покупателей

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 года совсем недавно представили официально после модернизации, а машина уже вызвала ажиотаж у покупателей. Один из основных соперников Renault Duster собрал длинную очередь.

Детали стали известны Autocar. Дешевый кроссовер Hyundai Creta оказался настолько востребованным, что очередь покупателей растянулась уже на пять месяцев. Этому поспособствовали яркий дизайн после рестайлинга и низкая цена.

Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

Оснащение Hyundai Creta 2024 получилось достойным: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Двигатели Hyundai Creta:

бензиновый 1,5 л (115 л.с.);

бензиновый 1,5 л турбо (160 л.с.);

дизельный 1,5 л турбо (116 л.с.).

Цена Hyundai Creta 2024 года – от 13 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал самый дешевый кроссовер Ford 2024 года.