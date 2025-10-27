Новый бюджетный кроссовер Hyundai по цене Duster уже готов. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Venue 2026 модельного года уже готов к выходу на рынок. Автомобиль показали на официальных фото. Машина по цене Renault Duster получила современный дизайн.

Производитель официально раскрыл информацию об автомобиле. В ноябре 2025 года состоится полноценный дебют Hyundai Venue 2 поколения. Дизайн уже можно рассмотреть в подробностях на фото.

Внешность модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

В целом направление развития нового дизайна Hyundai очевидно сквозь весь модельный ряд. Производитель взял курс на геометричные формы и параллельные линии.

Для нового Hyundai Venue 2026 модельного года ожидается набор силовых установок мощностью до 120 л.с. Возможно, позже в линейке появится электрическая модификация, но об этом пока нет точной информации.

