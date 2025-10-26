Знаменитый бюджетник Suzuki Jimny стал современнее. Фото

У знаменитого бюджетного внедорожника Suzuki Jimny произошла модернизация, которая сделала этот крепкий и стильный автомобиль современнее. Компактный SUV уже рассекретили официально.

Подробности стали известны Carscoops. Новый Suzuki Jimny 2026 года является модернизированным вариантом актуальной модели. Фактически, это обновление в середине жизненного цикла.

В дизайне крупных изменений не произошло. Производитель сосредоточился на технологической составляющей, подготовил новую версию системы безопасности Suzuki Safety Support и расширенный пакет ADAS.

Тем временем автомобиль постепенно готовится к смене поколения. Но об этом конкретной информации пока мало.

Новый Suzuki Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что в продажу машина отправится к 2030 году. Но производитель не подтверждал эти планы официально.

