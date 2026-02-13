Новый бюджетник Volkswagen показали в самом мощном виде

Бюджетная модель Volkswagen Polo почти готова к премьере как недорогая машина нового поколения для сегмента EV. Автомобиль появился на дороге в самом мощном виде.

Новый Volkswagen ID.Polo GTI – быстрый электромобиль, который выехал на ходовые испытания. Машину показывает Carscoops вживую на фото. Однако дизайн пока не раскрывают полностью.

Мощный электрокар VW ID.Polo GTI предложит силовую установку на 230 силы и будет отличаться другими бамперами и уникальными колесными дисками. Стандартные варианты модели предложат 114, 133 и 208 л.с. Максимальный запас хода – 450 км.

В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. На эту модель Volkswagen возлагают большие надежды. Дизайн должны выполнить в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели.

Новый VW ID.Polo 2026 года с ценой около 25 000 евро получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

