Дешевые китайские автомобили могут исчезнуть навсегда

Низкое качество продукции и опасные дефекты китайских автомобилей не являются главными проблемами для производителей. Угроза дешевизне – именно то, что может навсегда поставить крест на популярности машин из КНР.

Как стало известно Carscoops, китайские автопроизводители вот-вот столкнутся с трудностями ценообразования из-за нового запрета. Компаниям в КНР теперь нельзя продавать машины ниже себестоимости, даже если разницу в цене покрывают средства за счет субсидий.

Это значит, что производителям придется остановить многолетние ценовые войны. При этом автомобили станут дороже и, очевидно, потеряют популярность на рынке. Но этим проблемы китайского автопрома не ограничиваются.

Ранее медиа сообщали, что в Китае существует более 100 производителей электрокаров. Это компании разного размера. Часть из них просто исчезнет на фоне сокращения или полной отмены субсидий.

Прогнозируется, что в 2026 году около 50 компаний сократят свою деятельность. Ожидается, что лишь единицы станут прибыльными к концу десятилетия.

