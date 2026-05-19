Новый бюджетник Renault на базе Duster удивит практичностью. Фото

Бюджетные модели Renault очень популярны на рынке. В особенности это касается кроссовера Duster. Производитель заранее анонсировал практичную новинку на его базе. И такой автомобиль готовят к премьере.

Видео дня

Про машину напомнили в тот момент, когда о ней начали забывать. Но недорогие массовые автомобили сегодня особенно важны. Про новый Renault Niagara стало известно Carscoops.

В линейке появится практичный автомобиль с большим багажником. Ожидается, что новый пикап Renault Niagara дебютирует осенью 2026 года. Фактически это серийное продолжение эффектного концепта 2023 года.

Дизайн новой машины выполнят в стиле того самого прототипа. Декор станет скромнее, а колеса – меньше. Но основное направление стиля не изменится. А техническую часть практичная машина разделит с Renault Duster 3 поколения.

В линейке, кроме базовых исполнений, могут появиться гибридные силовые установки. Ранее медиа сообщали, что свой вариант машины получит и Nissan. Но конкретики об этом проекте пока нет.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый вариант бюджетника Toyota Corolla.