Бюджетную модель Toyota Corolla сделали круче в новом исполнении. Фото

Модель Toyota Corolla очень популярна как знаменитый бюджетный автомобиль. Покупателям эта машина нравится на протяжении 60 лет. И производитель сделал машину круче в новом исполнении.

Видео дня

Toyota готовится к смене поколений Corolla ориентировочно в 2027-2028 годах. А пока автомобиль показали в новом особом виде после специальной модернизации. Как стало известно Carscoops, особую версию Toyota Corolla 2026 года как раз приурочили к 60-летию знаменитой модели.

Доступная машина теперь выглядит эффектнее. Новую Toyota Corolla в особом исполнении подготовили для японского рынка.

Седан и универсал Corolla получили специальное декоративное оформление, другие бамперы, новые 17-дюймовые колесные диски и специальные шильдики.

Гибриды Toyota Corolla предлагают 138 л.с. Цена таких автомобилей стартует с 20 500 долларов. Недавно машины в юбилейной модификации рассекретили для рынка Тайваня. Ожидается, что скоро компания добавит разные лимитированные издания модели Corolla для многих регионов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые недорогие модели Ford.