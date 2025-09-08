Новый бюджетник Renault Clio удивил своим дизайном. Фото

Новый бюджетник Renault Clio 2026 модельного года рассекретили официально. Автомобиль удивил своим дизайном – он не похож ни на предшественника, ни на любую другую модель Renault.

Детали стали известны Motor1. В дизайне произошли кардинальные перемены. Появились крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и смелые ломаные линии. Смотрится очень свежо.

Новый Renault Clio 6 поколения немного увеличился в размерах. Теперь длина кузова составляет 4116 мм при колесной базе 2591 мм. Это позволило обустроить более просторный салон. Объем багажника Renault Clio – 391 л.

Разумеется, надеяться на то, что к 2026 году у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится. Новый Renault Clio 6 поколения в топовом исполнении будет предлагаться с гибридной силовой установкой мощностью 160 л.с.

Расход топлива Renault Clio E-Tech 2026 года заявлен на уровне 3,9 л/100 км. Базовый хэтчбек получил 1,2-литровый бензиновый двигатель на 115 сил. Дизельные варианты больше не предлагаются. Но появился новый 120-сильный Renault Clio Eco-G на сжиженном углеводородном газе.

